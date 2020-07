FC Barcelone – Mercato : Zidane favoriserait la nomination de Blanc auprès de Messi

true

Les succès de Zinédine Zidane au Real Madrid inciteraient les dirigeants du FC Barcelone à nommer Laurent Blanc, qui présente les mêmes caractéristiques.

Ce dimanche, El Mundo Deportivo révèle que les tauliers du FC Barcelone voudraient voir sauter Quique Setién d’ici la reprise de la Champions League dans deux semaines. A sa place, ils seraient d’accord pour que Patrick Kluivert prenne le relais, en dépit de sa très faible expérience d’entraîneur.

Mais les dirigeants du Barça ne seraient pas très chauds. Déjà que Setién n’était pas crédible, alors Kluivert, qui reste sur une année catastrophique au PSG comme directeur sportif (2016/17)… Eux pencheraient plus pour Laurent Blanc, dont la candidature est boostée par son nouvel agent, Jorge Mendes.

Son profil à la Zinédine Zidane constituerait un bon point auprès de tout le monde, dirigeants comme joueurs. L’entraîneur du Real Madrid possède une cote au zénith en Espagne, où on apprécie son calme olympien et sa science tactique. Blanc possède les mêmes qualités. Et pour une fois, le FC Barcelone serait enclin à copier son ennemi merengue…