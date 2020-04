FC Barcelone : Messi a ciblé l’origine de la crise au sommet du Barça

true

Les poids lourds du vestiaire du FC Barcelone semblent persuadés que le président Josep Martia Bartomeu est la cause de tous les maux actuels du club catalan.

Jusqu’où le FC Barcelone tombera-t-il cette saison ? Depuis le début de l’année civile, rien ne semble arrêter la chute vertigineuse du club catalan sur le plan des affaires extra-sportives. Après le passage de témoin hasardeux entre Ernesto Valverde et Quique Setién mi-janvier, le clash entre le secrétaire technique (Éric Abidal) et la star (Lionel Messi), puis l’affaire des faux comptes en février ou encore les négociations laborieuses pour une baisse du salaire de ses joueurs, un nouveau chapitre de la saison tumultueuse du Barça est en train de s’écrire sous nos yeux.

Josep Maria Bartomeu a en effet décidé d’écarter plusieurs dirigeants et notamment Emili Rousaud, qui était jusque-là favori pour mener la liste sortante aux prochaines élections. La Vanguardia ajoute que ce sont six membres du conseil d’administration du FC Barcelone au total qui ont présenté leur démission ! « Nous sommes arrivés à cette décision après avoir échoué à inverser les critères et les modes de gestion du club face aux enjeux importants de l’avenir et surtout du nouveau scénario postpandémique », ont écrit les six démissionnaires dans un courrier consulté par le quotidien espagnol.

Bartomeu pris pour cible par le vestiaire blaugrana

Les démissionnaires demandent par ailleurs qu’un audit externe soit mené afin de faire la lumière sur les agissements d’I3Ventures, la société d’image à l’origine de la campagne calomnieuse visant l’entourage de Gerard Piqué et Lionel Messi. En coulisses, ces deux poids lourds du vestiaire, tout comme leurs coéquipiers, ne seraient pas dupes sur la cause de cette crise au sommet. « Pour l’effectif barcelonais, Bartomeu est le seul responsable des événements qui agitent le sommet du club », explique L’Équipe dans son édition du jour. Dans ce contexte, la continuité de Messi est-elle vraiment assurée au Barça ?