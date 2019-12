FC Barcelone : Messi a écrit la légende de Mourinho

true

Lionel Messi (32 ans) a donné tellement de fil à retordre à José Mourinho durant leurs multiples confrontations avec le FC Barcelone que le coach de Tottenham en a écrit sa propre légende.

Quel passionné de football ne se souvient pas d’avoir vu Samuel Eto’o évoluer comme latéral sous le maillot de l’Inter Milan ? Ce jour est arrivé en 2009, année où les Nerazzurri ont réussi à dompter le FC Barcelone de Lionel Messi en Ligue des champions.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

José Mourinho avait alors réussi à convaincre son attaquant camerounais de dépanner à ce poste pour endiguer les vagues blaugrana orchestrées par le diabolique argentin. La stratégie avait fonctionné et avait servi au club lombard pour soulever la Coupe aux grandes oreilles en fin de saison. Ce genre d’anecdotes retrace la légende du « Special One », qui remercie tous les jours le seigneur de lui avoir fait croiser la route de Messi, lequel l’a forcé à s’améliorer en tant qu’entraîneur.

« Quand tu essayes de décortiquer le jeu de Messi… »

« J’ai joué contre Messi avec Chelsea l’Inter Milan et le Real Madrid, se remémore Mourinho dans une entretien accordé à Give Me Sport. À chaque fois, les objectifs étaient différents. Souvent par gagner, et parfois juste pour ne pas perdre ou garder un score. Quand tu essayes de décortiquer son jeu, ou de comprendre comment il fait mal à l’adversaire, c’est déjà trop tard pour le freiner. C’est quelque chose de dramatique ! Messi oblige tous les entraîneurs à étudier, analyser et décider. En résumé, il rend les entraîneurs meilleurs qu’ils ne le sont, moi le premier ! »