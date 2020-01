FC Barcelone : Messi bien à l’origine du renvoi de Valverde

true

Si Ernesto Valverde a été limogé du FC Barcelone, c’est parce que le jeu était pauvre car il avait dû changer de schéma tactique à cause de Lionel Messi.

Même s’il a soutenu son entraîneur jusqu’au bout, même s’il a posté un message émouvant à son intention sur les réseaux sociaux, Lionel Messi a bien été à l’origine du limogeage d’Ernesto Valverde. Mais de façon très involontaire. C’est ce qui ressort d’un dossier d’El Pais sur le changement de coach au FC Barcelone.

Ce qui a été reproché en priorité à Valverde, c’est la déliquescence du jeu barcelonais. Cela parce que l’équipe ne pressait plus suffisamment bien et haut ses adversaires. Et cela est dû à un changement tactique voulu par l’ancien technicien : en phase offensive, son équipe jouait bien dans le 4-3-3 traditionnel mais en phase défensive, elle se transformait en 4-4-2.

Et si Valverde a fait ce choix, c’est parce qu’il savait que Lionel Messi ne suivrait pas le latéral gauche adverse en cas de montée. Du coup, le Barça se retrouvait avec deux joueurs (Suarez et Messi) pour presser cinq adversaires (le gardien et les quatre défenseurs). D’où déséquilibre, d’où jeu moins flamboyant, d’où renvoi…