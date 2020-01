FC Barcelone : Messi bien seul sans Ronaldo dans une catégorie majeure

true

Il fut un temps où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se livraient une lutte sans merci pour le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Et forcément, vu le talent des deux monstres, les triplés tombaient comme les papelitos un soir de Superclasico.

Seulement voilà, le Portugais est parti et la Liga n’est plus aussi ouverte qu’auparavant. On en veut pour preuve que le FC Barcelone présente la plus mauvaise moyenne de buts inscrits cette saison depuis dix ans. Et que jamais, depuis 2007/08, on n’avait marqué aussi peu de triplés (2) de l’autre côté des Pyrénées.

Même Lionel Messi, recordman des hat-tricks en Espagne (35) est bloqué à un, certes magnifique contre le Celta Vigo, mais seulement un. L’autre a été l’œuvre du vétéran du Betis Séville Joaquin. 2007/08, c’était la dernière saison avant l’arrivée de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. La dernière saison avant que les deux génies se tirent la bourre. Ceci expliquant sans doute cela…