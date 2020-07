FC Barcelone : Messi claque 700 buts, il est en avance sur CR7

true

Malgré le match nul du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid (2-2), Lionel Messi en a profité pour inscrire son 700e but en carrière. Il devance CR7.

Hier, le FC Barcelone a concédé un nouveau partage des points face à l’Atlético Madrid (2-2). Une désillusion pour Lionel Messi et ses partenaires. Avec un point de retard sur le Real Madrid, mais un match de plus, le Barça a fait une très mauvaise opération dans la course au titre de champion d’Espagne.

Dans cette rencontre, le sextuple Ballon d’Or a franchi une nouvelle étape de sa folle carrière. En battant Jan Oblat pour redonner l’avantage (2-1), sur pénalty, d’une subtile panenka, Lionel Messi a inscrit son 700e but en carrière. Il en a inscrit 630 avec le Barça et 70 avec la sélection nationale argentine. Un chiffre hallucinant au regard de son âge (33 ans) et des quelques belles années qui lui restent encore à jouer.

Forcément, comme à l’accoutumée, Lionel Messi a été comparé à Cristiano Ronaldo…. Le natif de Rosario a fait mieux que son rival ! Le joueur formé à la Masia a marqué 700 buts en 862 matches. Pour le même total de réalisations, Ronaldo a patienté jusqu’à son 974 matches. Le génie du FC Barcelone a donc 112 matchs d’avance sur le canonnier de la Juventus Turin. Une performance majuscule.

Avec 700 buts en carrière, Messi franchit des caps rarement atteint dans l’histoire du football, et rejoint des légendes du football comme les buteurs brésiliens Pelé et Romario, ou encore le Hongrois Ferenc Puskas.