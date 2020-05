FC Barcelone : Messi & Co ont un plan pour la reprise

true

Lionel Messi et les joueurs du FC Barcelone doivent reprendre l’entraînement ce mercredi. Avec un programme précis.

Sport consacre un article au retour à l’entraînement des joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi en tête ? Celui-ci est programmé à mercredi. L’ensemble des joueurs ont effectué le confinement en Espagne, à l’exception de Martin Braithwaite et Frenkie De Jong, dont les retours ne poseraient pas de problèmes.

Ce retour à l’entraînement est programmé au centre Joan Gamper de Sant Joan Despí, il débutera par des tests et sera personnalisé. Quique Setién et son staff suivront le protocole médical et si tout va bien, Messi et compagnie retoucheront le ballon