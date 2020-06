FC Barcelone : Messi et le Barça enchaînent face à Leganes (2-0)

true

Grâce à une nouvelle réalisation de Lionel Messi, le FC Barcelone est allé chercher son 20e succès en 29 matches de Liga cette saison mais ce fut laborieux.

Quelques jours après sa démonstration à Majorque (4-0) pour la reprise de la Liga après trois mois d’arrêt lié au Covid-19, le FC Barcelone retrouvait le Camp Nou avec la réception du modeste Leganes. Si le Barça a enchaîné une second succès consécutif, ce fut cette fois-ci plus laborieux. Le manque de rythme et l’absence de public dans l’écrin catalan aurait même pu coûter cher en début de match.

Bousculés à l’entame par le 19e de Liga, les Blaugranas ont pris les devants juste avant la pause grâce à son jeune prodige Ansu Fati (42e) sur une action impulsée par Lionel Messi. Une nouvelle fois en évidence, l’Argentin y est ensuite allé de sa réalisation – sa 2e en 2 matches – sur penalty (69e).

Avec 21 buts au compteur, Leo Messi a conforté sa place de Pichichi, plus que jamais parti pour battre le record de Zarra (6 titres de meilleur buteur). Le Barça reprend cinq points d’avance sur le Real Madrid qui recevra Valence jeudi soir (22h) pour l’affiche de cette 29e journée.