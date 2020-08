FC Barcelone : Messi et le vestiaire fuient un nouveau risque de polémique

true

Alors que l’avenir de Quique Setién est en suspens au FC Barcelone, les partenaires de Lionel Messi ne veulent pas être concernés.

Demain soir, le FC Barcelone dispute son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Napoli. Après le résultat nul 1-1 du match aller, tout est ouvert entre les deux formations, et le Barça est donc sous la menace d’une élimination qui ferait figure de catastrophe.

Forcément, la première victime d’une élimination éventuelle serait l’entraîneur Quique Setién. Pourtant, devant la presse, le technicien espagnol a affiché beaucoup de détachement sur la question de son avenir. « Ça ne m’a pas traversé l’esprit. Je suis tranquille, prêt à aborder le match. Je pense que l’on va se qualifier et aborder le reste de la compétition […] avec la même énergie et le même enthousiasme. »

Et du côté des joueurs, hors de question de se retrouver au centre de cette polémique. Si Lionel Messi et les cadres du vestiaire sont régulièrement accusés de faire la pluie et le beau temps à FC Barcelone, Sergio Busquets a bien pris soin de prendre ses distances, assurant que « les joueurs souhaitent être mis à l’écart » de ces questions pour se concentrer sur le terrain. « C’est la décision du club. Si Setién continue, ça voudra dire que l’équipe aura bien joué. Mais on ne doit pas se préoccuper de cela maintenant », a conclu le cadre du Barça.