FC Barcelone : Messi et les Blaugranas saqués par les autorités espagnoles ?

true

Un ancien président du FC Barcelone jure que si le Real Madrid avait été en tête de la Liga, le championnat n’aurait pas repris.

La traditionnelle théorie du complot est repartie de plus belle en Catalogne. Cette fois, c’est l’ancien président Joan Gaspart qui s’y est collé lors de l’émission « El 10 del Barça ». Selon lui, la reprise de la Liga ne tient qu’à un facteur : le fait que le FC Barcelone soit leader.

« Si le Real Madrid avait été leader avant le confinement, la Liga aurait été terminée. On manque de respect au Barça et on vend de l’anti-barcelonisme. » Cette dernière phrase fait référence à la très populaire émission El Chiringuito qui, il est vrai, est présentée par plusieurs journalistes pro-Real Madrid.

🇪🇸 « On manque de respect au Barça et on vend de l’anti-barcelonisme »https://t.co/jngLLl2J5r — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2020

Néanmoins, difficile de donner raison à Gaspart concernant sa théorie sur la reprise de la Liga. Notamment parce que le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, n’est pas proche du Real. Et parce qu’en plus, l’idée en cas d’arrêt était de ne pas décerner de titre de champion.