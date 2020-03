FC Barcelone : Messi et Ronaldo pourraient faire la nique au coronavirus !

Avec l’épidémie de coronavirus, un seul championnat n’est pas suspendu en Europe : le championnat biélorusse. La saison 2020 de la Vysshaya Liga a démarré la semaine dernière comme si de rien n’était. Ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone, Alexander Helb, qui a pris sa retraite il y a quelques mois après une dernière aventure à Isloch Minsk, s’est confié au Sun et il en a profité, non sans humour, pour tendre une perche à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Le monde entier regarde maintenant la ligue biélorusse, a glissé Hleb. Tout le monde devrait allumer la télévision et nous regarder. Lorsque la NHL a suspendu la saison, beaucoup de joueurs de hockey sur glace sont venus jouer en Russie. Peut-être que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient venir dans le championnat biélorusse pour continuer à jouer. C’est le seul endroit en Europe où vous pouvez jouer au football. Au moins, le peuple biélorusse sera heureux ! »

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020