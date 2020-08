FC Barcelone : Messi et seulement quatre autres joueurs pourraient survivre à la purge de Bartomeu !

true

Le président Bartomeu compte faire le ménage au FC Barcelone cet été. Antoine Griezmann et Luis Suarez notamment pourraient plier bagages. Mais pas Lionel Messi.

Le 8-2 infligé par le Bayern Munich a provoqué une énorme crise au FC Barcelone. Et pour faire face à la colère des socios, et sauver sa peau, le président Josep Maria Bartomeu promet une refonte de l’organigramme, et de l’effectif.

Le PSG penserait à Griezmann

Bartomeu, qui devrait licencier Oscar Grau et Eric Abidal dès demain, cherche un successeur à Quique Setién, et seulement cinq joueurs seraient intransférables à ses yeux, selon Mundo Deportivo : Lionel Messi, André Ter Stegen, Frenkie De Jong, Ansu Fati y de Riqui Puig. La porte de sortie serait donc ouverte pour Luis Suárez, Antoine Griezmann, mais aussi Gerard Piqué, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Sergi Roberto et Ivan Rakitic, en partance pour le FC Séville.

A noter que Mundo Deportivo écrit que le PSG s’intéresse à Griezmann mais que ce dernier ne serait pas très chaud à l’idée de rejoindre le club de la capitale. De source italienne, la Juve s’intéresse également à Grizou, en cas de départ de Paulo Dybala.