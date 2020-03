FC Barcelone : Messi et les tauliers dressent un inquiétant état des lieux

true

« Diagnostic Barça », titre Mundo Deportivo dans son édition papier du jour. Employer un tel terme signifie que le FC Barcelone est bien malade. Ernesto Valverde avait sans doute flairé le coup lors de son départ acté en janvier. Depuis le début de l’année civile, pas une semaine ne passe sans qu’un dossier épineux ne vienne brûler les mains des dirigeants du FC Barcelone.

Le dernier en date concerne Eder Sarabia, adjoint de Quique Setién qui vocifère contre les joueurs blaugrana sur le terrain ! C’en est trop pour les tauliers du vestiaire du Barça, qui ont décidé d’agir en escadrille. MD a recueilli toutes les dernières doléances des intéressés. Lionel Messi est le premier à taper : « On doit être plus fiables, ne plus commettre d’erreurs bêtes et être surmotivés à chaque match. »

Setién prend une leçon tactique

Gerard Piqué a préféré analysé le jeu sur un plan plus tactique. « Nous ne sommes pas assez solides dans les lignes de passe. Nous perdons le ballon et nous souffrons », a concédé le stoppeur espagnol. Sergio Busquets abonde dans son sens : « Nous ne savons pas repartir de derrière quand nos adversaires font un pressing individuel. » Luis Suarez, blessé, a le mot de la fin : « Il faut gagner en solidarité et être beaucoup plus rapides dans nos déplacements et nos transmissions. » Bref, Setién vient de prendre un cours tactique, qui pourrait en dire long sur la confiance de ses cadres à son égard.