FC Barcelone : Messi impliqué dans le Mercato ? La preuve

false

Le milieu de terrain argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, s’implique bel et bien dans le Mercato du FC Barcelone. C’est le cas pour Lautaro Martinez.

C’est certes un secret de polichinelle. Et il serait pour le moins hasardeux de croire que le FC Barcelone signe, lors de chaque mercato, un joueur majeur sans en avoir averti au préalable son milieu de terrain argentin, Lionel Messi. La Pulga, et il réitère le propos à chaque entretien, indique que la direction du club se passe parfois de son opinion, ce qui ne semble pas être le cas au sujet de Lautaro Martinez.

Ce dernier, qui appartient à l’Inter Milan et qui fait figure de priorité des dirigeants, a bel et bien reçu un coup de téléphone de Lionel Messi ces dernières semaines. Et visiblement pas qu’un, si l’on se fie aux propos d’un autre joueur argentin, Gonzalo Higuain, qui lui-aussi évolue dans le Calcio (Juventus Turin).

« D ifficile de dire non quand Barcelone et Messi t’appellent… »

« Je ne veux pas créer de controverse, mais il est difficile de dire non quand Barcelone et Messi t’appellent … Je ne voudrais pas être à la place de Lautaro en ce moment, le plus excitant de sa carrière. Il a déjà joué en Copa America et a sans aucun doute ce qu’il faut pour devenir le principal numéro 9 de l’Argentine. »