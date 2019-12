FC Barcelone : Lionel Messi met les autres sur les nerfs

true

Avant le Clasico, ce soir (20h), Frenkie de Jong met en avant le rôle joué par Lionel Messi au FC Barcelone, notamment son influence sur les adversaires.

14 buts et 9 passes décisives en 16 matches : à 32 ans, Lionel Messi reste l’arme fatale du FC Barcelone. La Pulga tient la grande forme et auréolé de son 6e Ballon d’Or, il sera encore une fois le danger n°1 pour le Real Madrid ce soir au Camp Nou, pour le premier et si attendu Clasico de la saison 2019-2020.

𝙵𝙸𝚁𝚂𝚃 𝙴𝙻 𝙲𝙻𝙰𝚂𝙸𝙲𝙾 𝙻𝙾𝙰𝙳𝙸𝙽𝙶 . . . pic.twitter.com/Uiq6lXNNdc — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 décembre 2019

Arrivé cet été en Catalogne, le Néerlandais Frenkie de Jong a d’ailleurs fait part de son admiration pour l’Argentin. Un entretien accordé au site officiel du club catalan.

« Tout le monde sait à quel point c’est important pour nous. Il n’est plus surprenant que dans un match il marque trois buts. Il est bien meilleur que tous les autres. Toute équipe qui affronte Messi est toujours plus nerveuse, moi aussi je le serais », a confié le milieu de terrain néerlandais. De Jong (22 ans), qui s’est rapidement intégré au Barça, devrait être titulaire ce soir pour son premier Clasico.