FC Barcelone : Messi pas au niveau de Maradona, il le dit haut et fort

true

Pour l’ancien défenseur italien, qui a supporté Maradona quand il était au Napoli et a joué contre Messi, le premier est le meilleur.

Pendant deux décennies, le débat sur le joueur le plus fort de l’histoire a tourné autour de Pelé et Diego Maradona. Puis il s’est déplacé vers Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais maintenant que La Pulga semble avoir démontré sa supériorité sur le Portugais et étant donné qu’il existe peu d’images du génial brésilien, l’avenir pourrait voir un duel argentino-argentin faire rage.

Mais Fabio Cannavaro a tranché la question en sept phrases. Sur Sky Sports Italia, celui qui a supporté Maradona depuis les tribunes du San Paolo avant d’affronter Messi sur les terrains en est certain : le Pibe de Oro est le plus grand. « Je respecte beaucoup Messi. Pour la nouvelle génération, il est l’un des meilleurs, mais Maradona, c’est différent parce que le football est différent. »

« Ils lui ont donné beaucoup de coups de pied mais il avait toujours le contrôle et il était dur. Messi est top, mais Maradona est d’un autre monde. Je ne le compare jamais aux autres joueurs. Je n’ai jamais vu Pelé mais j’ai regardé Maradona, pendant sept ans, j’ai regardé chacun de ses matchss. Il n’est pas l’un des meilleurs, il est le meilleur. »