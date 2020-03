FC Barcelone : Messi prêt à sortir l’arme atomique contre ses dirigeants ?

true

Agacé de l’incompétence des dirigeants du FC Barcelone, Lionel Messi (32 ans) n’oublie pas qu’il dispose de l’arme absolue avec un contrat qui expire en juin 2021.

Lionel Messi est usé. Déjà triste de voir le monde aussi meurtri par les ravages du coronavirus, le capitaine du FC Barcelone ne supporte plus l’incompétence de ses dirigeants. Notamment en terme de communication. « Messi est las d’être présenté comme celui qui règne sur le club, mais la moindre de ses interventions peut déclencher un tsunami de réactions et il sait en jouer, résume L’Équipe dans son édition du jour. L’attaquant peut aussi compter sur le soutien des autres cadres, comme Jordi Alba ou Ivan Rakitic. »

Après la brouille avec Éric Abidal début 2020, le dernier dossier qui a ulcéré Messi concerne l’épisode de la baisse des salaires liée au coronavirus. « Le scénario est désormais routinier : les proches du président Josep Maria Bartomeu abreuvent la presse locale, et les joueurs ripostent sur les réseaux sociaux, poursuit le quotidien sportif. Entre les deux parties, le dialogue n’est jamais frontal et le conflit devient un mode opératoire. »

Ce modus operandi pourrait finir de lasser Messi, qui a la possibilité de prendre la poudre d’escampette quand il veut malgré la confirmation publique de Bartomeu que son capitaine fut le premier à acter la baisse salariale. « C’est une main tendue, et ce ne sera pas de trop pour apaiser la colère du prodige qui bénéficie de l’arme atomique : une clause dans son contrat, qui expire en 2021, l’autorise à partir chaque année s’il avertit le Barça avant le mois de mai. Il est plus que jamais en position de force, et personne ne peut l’ignorer », concluent nos confrères.