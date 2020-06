FC Barcelone : Messi peut permettre à Suarez d’entrer dans la légende

true

S’il marque un triplé à Majorque ce soir, Luis Suarez deviendra 3e meilleur buteur de l’histoire du Barça, le leader s’appelant Lionel Messi.

Ce soir, le FC Barcelone retrouve le chemin de la Liga avec un déplacement à Majorque (coup d’envoi à 22h). Les Catalans, deux points d’avance au classement sur le Real Madrid mais une différence particulière négative (0-0 ; 0-2), ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas, surtout que les Merengue jouent le lendemain à domicile contre Eibar.

Pour ce voyage à Son Moix, les Catalans vont pouvoir compter sur un Luis Suarez à nouveau en pleine possession de ses moyens. L’Uruguayen, auteur de 14 buts et 11 passes décisives cette saison, s’était fait opérer à un genou il y a cinq mois. La crise de la Covid-19 lui a permis de faire un retour inespéré à la compétition.

Et pour ses retrouvailles avec le jeu, il pourrait obtenir un beau cadeau. En effet, s’il inscrit un triplé, il arrivera, avec 194 réalisations, à hauteur de la légende Ladislao Kubala sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du Barça. Le 2e, César, ne sera plus très loin (230). Pour le 1er, en revanche, ce sera plus compliqué puisque Lionel Messi est à 627 buts. Ce soir, la réussite de Suarez passera d’ailleurs par les inspirations géniales de son grand ami argentin…