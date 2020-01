FC Barcelone : Messi peut placer la barre très haut en Supercoupe d’Espagne

true

La nouvelle formule de la Supercoupe d’Espagne démarre ce soir, avec la première demi-finale, qui opposera le Real Madrid au Valence CF en Arabie Saoudite. Le FC Barcelone fera son entrée dans la compétition demain, contre l’Atlético. Avec l’envie de faire oublier sa première partie de saison très contrastée en soulevant un premier trophée.

La Supercoupe d’Espagne, c’est une saine habitude pour Lionel Messi. Le lutin l’a déjà remportée à huit reprises. Surtout, il en est le meilleur buteur historique puisqu’il a inscrit 13 buts en 18 matches. Son dauphin, la légende du Real Madrid Raul, n’avait marqué que 7 fois en 12 rencontres…

Messi a donc l’occasion de mettre la concurrence à une distance encore plus impressionnante (parmi les joueurs participant à l’épreuve, Sergio Ramos est celui qui a le plus marqué avec… 2 buts). Avec ses 8 trophées et ses 7 éditions avec au moins un but, il est en tout cas le recordman absolu de la Supercoupe d’Espagne.