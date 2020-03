FC Barcelone : Messi se fait découper par un ex international argentin

true

Pour Hugo Gatti, Lionel Messi n’a plus rien d’un phénomène au FC Barcelone. Et l’ex-portier de l’Albiceleste étaye ses critiques.

Ancien gardien de l’équipe nationale d’Argentine dans les années 60 et 70, Hugo « El Loco » Gatti est l’un des rares à régulièrement critiquer Lionel Messi (FC Barcelone) à chacune de ses sorties médiatiques. Dans un entretien à l’émission espagnole « El Chiringuito de Jugones » où il est chroniqueur, l’ex-portier de River Plate et de Boca Juniors a remis le couvert contre la Pulga.

« Je me moque d’être critiqué en Argentine. Je suis Argentin et Messi est un phénomène, mais il ne l’est plus actuellement. Ils le traitent de la mauvaise manière parce qu’ils le voient trop beau. Il s’y habitue et marche plus sur le terrain. Il doit faire mieux », a balancé le « fou » Gatti, qui n’apprécie pas de voir Léo Messi faire moins d’efforts que les autres.

Pour Hugo Gatti, le sextuple Ballon d’Or tire le Barça vers le bas et son mauvais match lors du Clasico face au Real Madrid la semaine passée confirme cette tendance : « Il s’est habitué à jouer à un rythme fatiguant, à marcher et ceux qui connaissent le football pensent la même chose. Quand il y a un joueur comme Messi, comme c’était le cas avec Maradona et Pelé, ses coéquipiers lui donnent toujours la balle pour gagner le match. Ils gâchent l’équipe quand ils ne mettent pas tout ce qu’ils ont ».