FC Barcelone : Messi s’est fait un nouvel ennemi avant le Clasico

Cette saison, le FC Barcelone de Lionel Messi n’est pas très heureux avec le VAR. Pas forcément un bon signe avant le Clasico de ce soir…

C’est le journal AS qui en parle dans son édition du jour. Le quotidien revient sur les interventions du VAR cette saison en Liga et celles-ci n’ont pas avantagé le FC Barcelone, au contraire. Il y aurait déjà eu quatre décisions contre le Barça et aucune en faveur de l’équipe de Lionel Messi.

Lors de la victoire contre Valence (2-5), un but de Kévin Gameiro avait été annulé pour hors jeu puis validé par le VAR. Ensuite, à Grenade (0-2), où le Barça avait chuté, une main d’Arturo Vidal avait été signalée par le VAR, ce qui avait coûté un penalty transformé par les Andalous.

#Messi will equal Xavi Hernández with 4⃣2⃣ #ElClásico‘s played! 💪

The most in Barça’s history 🙌 pic.twitter.com/sTfJqBfcl1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 décembre 2019

Le VAR interpelle le président Bartomeu

Lors de la défaite à Levante (1-3), un but de Lionel Messi avait été annulé pour un hors jeu d’Antoine Griezmann. Et le week-end der sur le terrain de la Real Sociedad (2-2), Josep Maria Bartomeu s’est très vivement plaint de l’utilisation (ou plutôt la non-utilisation) du VAR, jugeant notamment qu’un penalty aurait dû être accordé pour une faute sur Gerard Piqué en fin de rencontre car le défenseur central avait été retenu par le maillot.

Le Barça estime également que le penalty sifflé pour une faute de Sergio Busquets et permettant l’ouverture du score de la Real émanait d’une situation très similaire. Selon la Cadena Ser, Bartomeu compte demander des explications à Louis Rubiales, le président de la RFEF. Mais ce sera après le Clasico de ce soir, au Camp Nou, contre le Real Madrid…