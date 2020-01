FC Barcelone : Messi, Setién, Rodrigo… les vérités de Bartomeu 

true

Le cas Lionel Messi :

Sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Lionel Messi ne veut pas prolonger. Une source d’inquiétude pour Josep Maria Bartomeu ? « Messi arrêtera au Barça quand il le voudra, c’est une relation à vie, il le sait, a assuré le président du Barça. Il reste encore beaucoup (d’années à passer avec) Leo Messi, de nombreuses années de bon football, de jeu, à nous faire profiter et apprécier, parce que bien qu’il lui reste moins de temps qu’avant, il y en a encore beaucoup. »

Le cas Rodrigo :

Si le dossier Rodrigo semble avoir pris du plomb dans l’aile depuis mardi soir, SPORT assure dans son édition du jour qu’il n’est pas encore totalement écarté par le Barça. Dans la journée d’hier, Bartomeu était énigmatique. « Rodrigo ? Nous ne parlons pas de joueurs d’autres équipes mais si vous me parlez d’un possible renfort, c’est un sujet qui est sur la table, a-t-il confié. Si j’aime Rodrigo ? J’aime beaucoup de joueurs. »

Le cas Quique Setién :

Quique Setién n’a pas démarré son mandat sur le banc du FC Barcelone de la meilleure des manières. Bartomeu n’est pas inquiet pour autant. « Les Culés sont préoccupés par notre équipe, à chaque match, mais nous ne comptons qu’une défaite et deux matches vont arriver cette semaine, a-t-il rassuré. On ne s’arrête pas de travailler et on va continuer avec notre nouvel entraîneur. Nous avons confiance en lui, en son staff, et à tout ce qui est mis en place pour l’équipe. »