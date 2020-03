FC Barcelone : Messi tête d’affiche de la campagne de la FIFA contre le coronavirus

La FIFA s’est associée à l’OMS pour mettre en place une campagne de sensibilisation pour lutter contre le Covid-19. Celle-ci se nomme « passe le message pour éliminer le coronavirus ». Elle vise à préserver la santé de tous conformément aux recommandations de l’OMS et diffuse les cinq messages clés suivants : « se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi lorsqu’on ne se sent pas bien », écrit la FIFA dans un communiqué.

👐 Hands

💪 Elbow

🙂 Face

↔️ Distance

🤒 Feel

Let some of football’s biggest names tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.

— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2020