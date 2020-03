FC Barcelone : Messi touché par une fake news relative à Ronaldinho

true

Incarcéré au Pérou pour détention de faux passeports, l’ancienne star du FC Barcelone Ronaldinho vient de remporter un tournoi de football, ce qui ne surprendra personne. De même, l’information concernant Lionel Messi, assurant que l’Argentin voulait sortir son ami de prison en payant sa caution de 4 M€ n’avait pas surpris.

Sauf qu’elle serait totalement fausse. Elle émanerait d’un média sportif local, Libero, qui a écrit : « Messi ne veut plus voir Ronaldinho dans cette situation et a un plan pour le sortir de prison ». Ce qui, bien évidemment, signifiait qu’il allait réunir la somme nécessaire pour faire libérer celui qui a accompagné ses premiers pas chez les pros, lui délivrant la passe décisive sur son tout premier but.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Mais le média catalan Sport a contacté l’entourage du sextuple Ballon d’Or qui a expliqué qu’« à aucun moment, Messi n’a décidé d’intervenir financièrement ou légalement » et qu’il était « bouleversé par ces fausses informations ». Moins que par le sort de son ami, visiblement…