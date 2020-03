FC Barcelone : Messi, un nouveau problème perturbe déjà la Copa America 2021 !

true

Désireux de remporter enfin un titre avec l’Argentine, Lionel Messi devra attendre encore au moins un an… Et sa Copa America est déjà menacée.

Si les instances internationales mettent beaucoup de bonnes volontés pour faire face à un calendrier chamboulé, les soucis en cascade s’enchaînent suite au report des compétitions. L’Euro 2020 renvoyé à 2021, le Mondial des Clubs 2021 renvoyé à une date ultérieure, la Copa America avait aussi fait sa révolution en repoussant son édition estivale d’un an.

La participation du Qatar et de l’Australie remise en cause ?

Problème : la compétition – replanifiée du 11 juin au 11 juillet 2021 – est aussi remise en cause. « AS » explique notamment que le Qatar et l’Australie, pays invités pour faire le nombre en Colombie pourraient se retirer de la compétition alors que le tirage des groupes a déjà été effectué.

#FCB ?￰゚ヤᄡ| ?￰゚ヌᄋLa demora hasta 2021 de la Copa América frustra uno de los grandes sueños de Messi esta temporadahttps://t.co/Qz3ZqzDKYT — Diario SPORT (@sport) March 19, 2020



La raison ? Les dates choisies pour la Copa America coincident avec des matches qualificatifs de la zone Asie pour la Coupe du Monde 2022. Pour conserver son forfait à 12 équipes, la Comnebol pourrait être amenée à chercher dans l’urgence des remplaçants aux Qataris et aux Socceroos. Et il sera impossible de se servir en Asie et en Afrique (qualif du Mondial), chez les habituels voisins d’Amérique du Nord (la Gold Cup se déroule en même temps) ou chez les géants européens (Euro).