FC Barcelone : Messi voit un Cristiano Ronaldo se révéler dans le vestiaire

Lionel Messi, la star argentine du FC Barcelone, va pouvoir constater à la reprise que l’acharnement au travail de CR7 inspire un partenaire.

Alors que les joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi en tête, prennent leur mal en patience en attendant la reprise, certains se préparent en usant la manière forte. Dans une interview accordée à DR Sport, Martin Braithwaite a évoqué sa préparation.

Le buteur danois, visiblement soucieux d’être au niveau à la reprise, estime que personne au Barça, de Lionel Messi aux plus jeunes du vestiaire, n’est aussi acharné que lui à la tâche. « L’entraînement du Barça ne représente qu’un tiers de mon travail. J’en ai ajouté beaucoup plus. J’exerce ma vitesse et mon endurance. Je m’entraîne beaucoup plus en détail qu’auparavant. Je serai donc de retour dans une bien meilleure forme physique. Je sais qu’il n’y a personne qui s’entraîne et travaille comme moi. Quand je reviendrai, je serai prêt physiquement et mentalement », assène le buteur danois dans un fonctionnement qui n’est pas sans rappeler un certain Cristiano Ronaldo…

D’ailleurs, outre son amour du travail, CR7 semble aussi avoir déteint chez Martin Braithwaite dans sa soif de buts. « Je me vois comme titulaire, marquer beaucoup de buts et être l’un des meilleurs buteurs de l’équipe et de la ligue », a lâché Braithwaite qui ne redoute d’ailleurs pas une seconde le grand retour de Luis Suarez… Reste à voir si les mots se traduiront par des actes d’envergure à la reprise de la saison.