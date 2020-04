FC Barcelone : Mourinho a trouvé meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo !

true

L’entraîneur de Tottenham José Mourinho estime que les deux cracks Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne font pas le poids face au Brésilien Ronaldo.

La petite guerre à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo trouve toujours le moyen de rebondir. Ce lundi, c’est José Mourinho qui a remis une pièce dans la machine pour évoquer cete bataille qui ne semble pas avoir de fin.

Interrogé pour savoir lequel des deux cracks étaient le plus fort, l’entraîneur de Tottenham a ainsi lâché une surprenante réponse en affirmant que le meilleur de tous se nommait Ronaldo. Le Brésilien, le vrai…

« Le meilleur entre Lionel Messi et CR7 ? Je dirais Ronaldo »

« Le meilleur entre Lionel Messi et CR7 ? Je dirais Ronaldo, « El Fenomeno », a indiqué l’ancien coach du Real Madrid dans le journal catalan Mundo Deportivo. Cristiano et Lionel Messi ont une carrière bien plus longue et sont restés au top niveau pendant 15 ans. Mais si nous parlons strictement de talent et de capacité, personne n’est supérieur au Brésilien. Quand j’étais à Barcelone avec Bobby Robson (en tant qu’entraîneur adjoint, en 1996-97, NDLR), j’ai réalisé qu’il était le meilleur joueur que j’aie jamais vu de ma vie. Les blessures ont tué sa carrière, qui aurait pu être encore plus incroyable, mais le talent du joueur a 19 ans était exceptionnel. »

Voilà qui ne devrait pas manquer de réalimenter l’éternel débat sur le GOAT…