FC Barcelone – Napoli (3-1) : Messi est prêt pour le Bayern (pas Griezmann)

true

Lionel Messi a réalisé une nouvelle performance haut de gamme ce soir contre le Napoli pour permettre au FC Barcelone de se qualifier pour les quarts de C1.

Ce soir, le FC Barcelone a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Champions League en s’imposant 3-1 contre le Napoli. Un match à l’image de sa saison : relativement neutre, voire décevant, à l’exception de quelques éclairs de Lionel Messi. L’Argentin a marqué deux buts, mais le premier, magnifique, a été refusé par la VAR pour une main préalable.

Vendredi prochain, les Blaugranas affronteront le Bayern Munich à Lisbonne pour le Final 8. On en saura plus sur leurs capacités à remporter cette Champions League qui est leur dernière chance de soulever un trophée en 2019/20. Si l’Argentin est dans un grand jour, tout est possible. S’il ne l’est pas ou s’il est bien pris, le Barça rentrera prématurément en Catalogne.

En tout cas, ce n’est, a priori, pas d’Antoine Griezmann que viendra la lumière. Le champion du monde était une nouvelle fois titulaire ce soir et, une nouvelle fois, il a déçu. Toujours plein de bonnes intentions, toujours disponible, toujours au pressing, il ne reçoit jamais le ballon, qui part de l’autre côté, là où se trouve Messi. Ça fait un an que ça dure, ça fait un an qu’Ernesto Valverde hier, Quique Setién aujourd’hui, pensent que ça va changer. Ça fait un an que le résultat est terrible pour les fans de Griezmann…