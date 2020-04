FC Barcelone : ne comptez pas sur lui pour agiter le Mercato

false

Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Riqui Puig, n’a aucune intention de quitter le Barça lors du mercato. Il souhaite même y gagner sa place.

Le temps passe mais son statut de grand espoir demeure. Lui, c’est Riqui Puig, âgé de 20 ans, milieu de terrain du FC Barcelone que l’on croyait enfin lancé avec la prise de pouvoir de Quique Setién en lieu et place d’Ernesto Valverde. Si il a certes disputé deux matches de Liga depuis, avant que tout s’arrête en raison du coronavirus, Puig ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Obtenir une place de titulaire

En attendant que la direction technique du Barça tranche, lui s’est décidé. Et d’après le quotidien espagnol Sport, l’éternel espoir souhaite plus que tout rester et obtenir une place dans l’équipe première. Reste tout de même à savoir si le mercato catalan ne lui donnera pas des envies d’ailleurs…