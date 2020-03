FC Barcelone : Neymar, Martinez, Aubameyang… L’administration Bartomeu forcée à un gros Mercato ?

true

En janvier prochain, les Socios du FC Barcelone désigneront leur nouveau président. Actuellement en poste, Josep Maria Bartomeu (57 ans) ne peut se présenter cette fois-ci. Son vice-président en charge des questions institutionnelles Emili Rousaud (53 ans) pourrait reprendre le flambeau de l’actuelle direction mais Joan Laporta (57 ans) et surtout Victor Font (47 ans) s’imposent comme des prétendants sérieux au prochain mandat.

Une vedette cet été, l’argument électoral ultime ?

Forcément, l’été 2020 sera déterminant puisqu’à six mois de la fin, l’administration Bartomeu, toujours plus contestée, devra frapper fort pour rester à la tête du Barça. Frapper fort mais avec les pieds et poings liés : « Ceux qui travaillent aux côtés de Bartomeu ne veulent prendre aucune décision qui puisse hypothéquer leurs chances de faire partie de la prochaine direction », explique dans « France Football » Jordi Badia, ancien directeur de la communication du club (2003-2008).

Pour lui, il est évident que le Mercato sera déterminant dans ce choix : « La direction a tout intérêt à profiter de l’été pour recruter un joueur qui fasse rêver les socios, c’est un argument électoral supplémentaire ». Forcément, les arrivées de Neymar (PSG), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ou Lautaro Martinez (Inter Milan) auraient un retentissement important.