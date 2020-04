FC Barcelone : Neymar, Martinez…les vérités mercato de Luis Suarez

true

L’attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez, a accepté pour Mundo Deportivo de donner son point de vue sur certains joueurs ciblés par le Barça.

Au FC Barcelone, même en période de coronavirus, le Mercato n’est pas loin. Et pendant que Josep Maria Bartomeu, le président du club, fait le ménage au sein du conseil d’administration, certains de ses joueurs évoquent (déjà) l’avenir dans les colonnes des quotidiens catalans. C’est le cas, ce matin, dans Mundo Deportivo avec Luis Suarez. Qui en a nécessairement remis une couche sur le dossier Neymar (PSG).

« Neymar, tout le monde le connaît. On sait toute l’affection qu’on lui porte au sein du vestiaire. C’est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l’apprécions beaucoup. » Avant que Suarez s’attarde sur une autre piste, toute aussi importante ces derniers jours au Barça : celle de Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan.

Lautaro est un joueur qui monte en Italie