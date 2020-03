FC Barcelone : Neymar, nœud de tensions entre Xavi et Lionel Messi ?

true

Devenu entraîneur, Xavi a expliqué qu’il voulait revenir au FC Barcelone. Mais il ne semble pas chaud pour recruter Neymar, ce qui pourrait engendrer des tensions avec son ex-coéquipier Lionel Messi.

Xavi a accordé une interview très intéressante au magazine de La Vanguardia il y a deux jours. Dedans, l’ancien milieu de terrain assure vouloir revenir au FC Barcelone pour y débuter un nouveau projet. Et pour cela, il a de nombreuses idées, qu’il n’a pas hésité à faire partager aux lecteurs.

Seulement, certaines d’entre elles ont soulevé quelques questions. El Mundo Deportivo va même jusqu’à parler de doutes. Et l’un de ces doutes pourrait d’ores et déjà compliquer les relations entre le futur entraîneur « blaugrana » et Lionel Messi ! Ce possible nœud de tensions concerne le retour de Neymar en Catalogne.

Xavi a dit : « Je voudrais recruter des ailiers type Neymar. Je ne sais pas s’il s’intègrerait bien au niveau social mais footballistiquement, ce serait un recrutement spectaculaire ». Est-il pour le retour du Brésilien, rejeté par les supporters pour sa trahison de 2017 ? En tant que supporter du Barça, c’est loin d’être sûr. Et le problème, donc, c’est que ce serait aller contre la volonté de Lionel Messi, partisan numéro un du retour du Ney…