FC Barcelone, OL : Ronald Koeman prêt à exaucer le voeu de Memphis Depay ?

Selon OK Diario, le nouvel entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman aurait jeté son dévolu sur Memphis Depay, star de l’OL.

Officiellement intronisé entraîneur du FC Barcelone en lieu et place de Quique Setien, Ronald Koeman a déjà des idées bien précises pour relancer la machine catalane. Son premier objectif sera de convaincre sa star Lionel Messi de rester, à l’heure où la Pulga fait les gros titres quant à un possible départ. Car le projet des Blaugranas, le génie argentin n’y croit plus depuis l’humiliation subie par le Barça face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions.

Des départs il y en aura. Mais le technicien néerlandais ne veut pas non plus repartir de zéro. Il souhaite faire un mix entre l’expérience et la jeunesse. «Un joueur de 31 ou 32 ans n’est pas fini. Cela dépend de l’appétit du joueur pour être encore là. Il y a des joueurs de 20 ans qui n’ont pas faim et ne veulent pas travailler. Nous avons besoin de la meilleure équipe pour gagner des matchs. Travailler avec des personnes qui veulent tout donner et rien de plus», a-t-il lancé lors de sa conférence de présentation.

Memphis Depay dans le viseur ?

Comme souvent, lors de l’arrivée d’un nouvel entraîneur dans un nouveau club, ces derniers ont tendance à vouloir se rassurer en faisant venir des joueurs qu’ils ont pu avoir sous leur ordre. Même quand on s’appelle Ronald Koeman et qu’on connaît bien la maison barcelonaise. Car à en croire OK Diario, le nouvel entraîneur du Barça a des vues sur Memphis Depay, attaquant de l’OL et de la sélection des Pays-Bas.

Memphis Depay ne verrait pas d’un mauvais oeil cet intérêt, lui qui n’a jamais caché son envie de retrouver un grand club européen. L’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine pourrait obliger l’OL à se séparer de sa star. Affaire à suivre.