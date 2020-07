FC Barcelone : pas de Ballon d’Or en 2020… mais le Barça sacre Lionel Messi !

Créé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d’Or n’aura pas de lauréat cette année en raison de la crise sanitaire, a-ton appris ce lundi. Cela a fait réagir le FC Barcelone, alors qu’un 7e sacre était promis à sa star, Lionel Messi, grandissime favori à sa propre succession.

Sur son compte Twitter, le Barça a rendu hommage à l’Argentin, avec une photo où l’on voit Messi poser avec ses six Ballons d’Or et ce message : « On comprend. De toute façon, tout le monde sait qui est le meilleur. »

Au lieu des 4 lauréats habituels (Ballon d’Or masculin et féminin, Trophées Kopa et Yachine), France Football en désignera onze en fin d’année, avec la révélation de l’équipe de tous les temps élue par le jury habituel du Ballon d’Or, à savoir quelque 180 jurés répartis dans le monde entier. Pas sûr que cela consolera Messi…

We understand.

