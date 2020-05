FC Barcelone : Philippe Coutinho aurait un problème avec Lionel Messi

true

Pour Frank De Boer, si Philippe Coutinho ne s’est pas imposé au FC Barcelone, c’est que son jeu ressemble trop à celui de Lionel Messi.

Opéré d’une cheville, Philippe Coutinho en a très certainement terminé avec la saison 2019/20. Le meneur de jeu brésilien devrait retourner à Barcelone, qui l’avait prêté au Bayern Munich. Mais il ne devrait pas s’attarder en Catalogne. En effet, il est question de l’inclure dans le deal pour Neymar ou de le vendre en Premier League pour renflouer les caisses. Comment un joueur aussi doué a-t-il pu ne pas réussir au Barça ? Sur Talk Sport, l’ancien international hollandais Frank De Boer a expliqué que c’était certainement à cause de Lionel Messi…

« A Barcelone, il n’y a qu’un seul joueur pour mener le jeu de l’équipe et c’est Messi. L’équipe s’adapte et si vous devez vous adapter à deux joueurs de ce profil, c’est difficile. Je pense que Coutinho est un joueur incroyable mais, parfois, il ne rentre pas dans le puzzle et peut-être qu’avec un autre club ça ira parfaitement bien. »

« Cela ne signifie pas qu’il est un mauvais joueur. Parfois, une équipe ne correspond pas à votre style de jeu et parfois vous avez de la malchance. Ensuite, vous devez jouer un rôle différent qui ne vous convient pas ou peu. C’est donc dommage pour Coutinho mais je pense que maintenant il ira bien. »