FC Barcelone : la « Messi-dépendance » ? Ridicule pour Pierre Ménès

Pour le journaliste de Canal+ Pierre Ménès, le FC Barcelone est en fin de cycle et ne se relancera pas avec Quique Setién, Lionel Messi ou pas.

Dans sa chronique PierrotFaceCam, le journaliste de Canal+ Pierre Ménès répond aux questions d’internautes. L’une d’elles portait sur le FC Barcelone, qui vient de changer d’entraîneur et dont les derniers résultats sont assez inquiétants. Eh bien, pour l’ancien de L’Equipe, la suite s’annonce tout aussi compliquée car l’équipe est en fin de cycle selon lui.

« Le Barça sous Valverde, c’était plus vraiment le Barça. Alors, c’est vrai qu’au niveau des titres nationaux, c’était plutôt bien, même s’ils ont perdu la dernière Coupe du Roi contre Valence. Mais ils se sont surtout pris deux remontadas ! Ça valait le coup de se foutre autant de la gueule du PSG… Ils en ont pris une à Rome et puis surtout à Liverpool. Je ne reconnaissais plus le jeu du Barça, si chatoyant. »

« Je pense que c’est une équipe qui est en fin de cycle, quelle que soit la personnalité sur le banc. Elle est « Messi-dépendante » à un point qui frôle le ridicule. Et puis, il ne faut pas oublier que Luis Suarez est absent pour quatre mois. Donc voilà, c’est difficile. J’imagine que dans l’esprit retors des dirigeants barcelonais, si Setién ne fait pas trop l’affaire jusqu’à la fin de la saison, ça laisser le champ libre à Xavi et tout le monde sera content. »