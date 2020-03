FC Barcelone : Piqué prône l’union sacrée (même avec le Real Madrid) face au coronavirus

Hier samedi s’est déroulée LaLiga Santander Fest, un événement réunissant artistes et footballeurs dans le but de récolter des fonds pour lutter contre la propagation du coronavirus. Rassurez-vous, il s’agissait d’une fête à distance, chacun des acteurs étant resté tranquillement chez soi afin d’éviter d’être contaminé.

De cette soirée placée sous le signe de la solidarité, on retiendra le discours de Gerard Piqué. Le grand défenseur du FC Barcelone, pourfendeur du Real Madrid quand les choses vont bien, a en effet appelé à l’union sacrée en cette période très compliquée pour l’Espagne, dont les statistiques de contaminations et de décès sont alarmants, même par rapport à l’Italie.

#CulersAtHome 1⃣5⃣

🥁🎹🎺🎸Show off your musical talent! Learn how to play the Barça anthem with an instrument and send us your video 📲

🏡 #StayAtHome pic.twitter.com/YOlIazYdKO

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 29, 2020