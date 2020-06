FC Barcelone : pourquoi Di Maria n’a pas rejoint Messi au Barça

false

Dans un entretien accordé à l’Equipe, le milieu de terrain argentin, Angel Di Maria, revient sur ses contacts avec le FC Barcelone en 2017.

L’association aurait eu fière allure. Donnant au FC Barcelone des airs d’équipe nationale d’Argentine. On parle ici de l’association, au milieu de terrain, Angel Di Maria-Lionel Messi, qui aurait pu voir le jour à Barcelone il y a trois ans lorsque le nom de Di Maria était régulièrement associé au club catalan.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, celui qui est depuis reste à Paris confirme les contacts d’antan. Et de ce qui aurait pu le pousser à quitter la capitale française. « J’étais très heureux à Paris. Mais des gens au club à l’époque m’ont dit certaines choses, qui se sont révélées être au final des mensonges. Le Barça a essayé de me faire venir. Les deux clubs ont discuté mais le PSG ne voulait pas me vendre et ça en est resté là. Ces mensonges m’ont beaucoup contrarié mais, au final, ne pas partir s’est avéré une bonne chose car je suis très heureux à Paris. »