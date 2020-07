FC Barcelone, PSG : des retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar se profilent

true

Si Neymar a longtemps rêvé de retrouver Lionel Messi au FC Barcelone, son envie pourrait se matérialiser… mais seulement l’espace d’un soir.

Il y a un an, les supporters du FC Barcelone et du PSG étaient en feu. Le prodige parisien Neymar souhaitait absolument retrouver Lionel Messi au Barça, point de départ d’un feuilleton qui aura tenu en haleine les observateurs durant tout l’été 2019. Pour un dénouement finalement vain, les deux clubs n’ayant jamais réussi à trouver un accord.

Cet été, la donne semble encore plus claire. Neymar se sent beaucoup mieux au PSG et le FC Barcelone a encore moins les moyens d’assumer un transfert de cette envergure. Sauf cataclysme, le Brésilien ne retrouvera donc pas Lionel Messi sous le maillot catalan la saison prochaine.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

En revanche, les deux hommes pourraient se croiser très rapidement sur un terrain. Le quotidien argentin Olé assure que les fédérations argentine et brésilienne sont en discussion pour un match amical Argentine – Brésil qui pourrait se tenir en septembre ou en octobre. Cette opposition entre la sélection de Messi et celle de Neymar pourrait avoir lieu en Europe, avec l’espoir que d’ici là l’accueil du public soit de nouveau possible…