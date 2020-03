FC Barcelone, PSG : face au coronavirus, le message cash de Daniel Alves aux autorités

true

L’ancien défenseur du FC Barcelone, et du PSG, Daniel Alves, s’est adressé au président brésilien en pleine épidémie du coronavirus.

Sur un terrain, il n’a jamais été réputé pour avoir sa langue dans la poche. On a eu l’occasion de le constater depuis des années, lors de ses passages au FC Barcelone, au PSG ou encore à la Juventus Turin. Lui, c’est le défenseur brésilien Daniel Alves, qui de toute évidence, n’apprécie que moyennement que son pays ne soit pas encore confiné en pleine épidémie du coronavirus.

Et pour faire passer son message, Alves, qui évolue aujourd’hui à Sao Paulo, s’est adressé au président de son pays, Jair Bolsonaro, et a ensuite publié le message sur les réseaux sociaux.

« Surtout si nous n’avons pas de remède »

Extrait : « Je respecte beaucoup votre présidence et de nombreuses familles et personnes travaillent pour lutter contre cette pandémie. Mais vous, en tant que personne la plus la plus importante de ce pays, devriez aussi penser au bien-être de notre pays et de notre peuple. Nous ne devons pas oublier cette situation, surtout si nous n’avons pas de remède. En tant qu’humble citoyen, je viens exprimer mon opinion, car je ne veux pas vivre sans pouvoir partager avec les gens ni vivre dans la peur. »