FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar, Griezmann, millions d’euros…c’est reparti

Le quotidien catalan Sport l’affirme haut et fort : le FC Barcelone, qui souhaite récupérer Neymar, mettra Antoine Griezmann dans l’échange.

On vous avait prévenu : certains feuilletons du Mercato ne se terminent jamais. Du moins tant que le transfert n’est pas réalisé. Au FC Barcelone, comme au PSG, le dossier Neymar continue donc d’accaparer, depuis des mois, certaines rédactions de médias espagnols. C’est notamment le cas du quotidien Sport, qui en remet une couche ces dernières heures.

Ainsi, et avant que le coronavirus remette en cause la santé économique de nombreux clubs, le FC Barcelone envisageait de lâcher 180 millions d’euros cet été pour s’offrir Neymar. Jusque-là, rien de vraiment neuf. Mais soucis économiques obligent, Sport nous assure que le nouveau plan du Barça pour le Ney est différent.

Au tour de Griezmann d’intégrer l’échange…

Cette fois, promis juré, le Barça va payer beaucoup moins et mettre dans l’échange…Antoine Griezmann ! Une star française dans un club français, logique, non ? Et peu importe que le Français assure vouloir rester au club et qu’il soit la prochaine effigie du maillot barcelonais la saison prochaine…