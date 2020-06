FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar, sauveur de Messi pour attirer Lautaro ?

true

Les discussions entre le FC Barcelone et l’Inter Milan sont au point mort pour Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans). Heureusement que Neymar (PSG) est passé par là.

Lautaro Martinez (22 ans) commence à s’inquiéter sérieusement. Alors qu’il désire plus que tout évoluer au FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, La Gazzetta dello Sport fait savoir que les difficultés économiques des Blaugrana ralentissent l’opération.

A tel point que les Nerazzurri croient toujours en leurs chances de prolonger son bail (qui court actuellement jusqu’en juin 2023), en retouchant sa clause libératoire (111 M€), qui expire le 7 juillet prochain. En attendant, il faut s’attendre à ce que le club lombard joue la montre et repousse toutes les futurs échanges ou autres options imaginés par le Barça pour attirer Martinez en Catalogne.

Le Barça commence à apurer ses comptes grâce à Neymar

À moins évidemment de passer par cette fameuse clause libératoire. De manière improbable, c’est Neymar qui pourrait tirer les marrons du feu. La presse espagnole estime que la récente victoire juridique du FC Barcelone contre l’attaquant du PSG – et les 6,7 M€ qu’il va devoir rembourser – pourrait constituer la première pierre pavant la voie à une arrivée de Martinez. Plus que 63,7 M€ à trouver pour que les comptes du club catalan soient à l’équilibre et peut-être songer à recruter cet été…