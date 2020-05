FC Barcelone : quand Andres Iniesta raconte Lionel Messi…

false

Dans un entretien accordé à un quotidien argentin, Andres Iniesta est revenu sur les qualités uniques de son partenaire au FC Barcelone, Lionel Messi.

Ils sont illuminé, plusieurs années durant (14), le jeu du FC Barcelone. Et offert des moments rares à tous les amoureux du ballon rond. On parle ici de Andres Iniesta et de Lionel Messi, anciens compères et dépositaires du jeu catalan. La Pulga est aujourd’hui seule en place au Barça, quant à Iniesta, parti dans le championnat japonais, il se contente de témoigner de ce qu’il a vécu.

Et forcément, c’est intéressant. Propos accordés au quotidien argentin, Ole.

« Il prend tout cela comme un jeu, avec un professionnalisme total, alors que ça ne doit pas être facile tous les jours d’être Messi. »

« L’une des grandes qualités de Leo, c’est qu’il vous surprend toujours. La régularité avec laquelle il fait la différence, match après match, année après année, ne s’arrête pas. Donc même aujourd’hui, après tant d’années, cela continue de surprendre. A cet âge, rivaliser avec les joueurs qu’il y avait n’était pas facile. Soit vous avez de la personnalité et confiance en vous, soit les gens vous mangent. Il a toujours envie de jouer, il s’amuse de la même manière que lorsque je l’ai rencontré. Il prend tout cela comme un jeu, avec un professionnalisme total, alors que ça ne doit pas être facile tous les jours d’être Messi. »