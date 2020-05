FC Barcelone : quand Messi écoeurait une légende du foot italien

false

Dans un entretien accordé à Sky Sport Italien, l’ancien défenseur italien, Alessandro Costacurta raconte sa première rencontre avec Lionel Messi.

Il est un grand nom du football italien. Associé à un club, notamment, le Milan AC. Lui, c’est Alessandro Costacurta qui, dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, est revenu sur un épisode ô combien douloureux dans sa carrière. Et il ne s’agit en rien d’une défaite, ou d’une élimination dans une compétition, mais un simple adversaire : Lionel Messi, la star argentine du FC Barcelone.

La rencontre en question opposait le Barça au Milan en 2003. Et, de toute évidence, Costacurta n’a vraiment rien oublié de son entrevue avec la Pulga. Même si elle n’a pas duré longtemps… »A l’époque, Messi n’avait que 16 ans et je m’étais imaginé que j’allais affronter un enfant. Et, surtout, que je ferais absolument ce que je voulais avec lui. Au bout d’un petit quart d’heure de jeu, j’ai pourtant demandé le changement à Carlo Ancelotti. J’ai eu la chance de jouer à la fois contre Messi et Diego Maradona. Mais avec Léo, c’était différent, autre chose. »