FC Barcelone : Quique Setién limogé (officiel), la voie est libre pour Koeman

Quique Setién n’est plus le coach du FC Barcelone. C’est officiel. L’ancien technicien du Betis Séville n’a pas survécu à la défaite contre le Bayern Munich (2-8).

Dans un communiqué, le Barça a annoncé son renvoi mais aussi que son successeur serait nommé dans les prochains jours. Le favori n’est autre que Ronald Koeman. Actuel sélectionneur des Pays-Bas, l’ancien défenseur est une légende à Barcelone. L’ensemble des médias espagnols s’accordent à dire ce lundi que les contacts avec Josep Maria Bartomeu sont en bonne voie.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020