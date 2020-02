FC Barcelone : Quique Setién vole au secours d’Umtiti

true

Avec trois passes décisives de Lionel Messi, le FC Barcelone s’est imposé au Betis Séville (3-2) dimanche dernier. Un match où Nabil Fekir, buteur puis expulsé, a vécu une soirée contrastée, tout comme l’autre ancien de l’OL, Samuel Umtiti, montré du doigt par l’ensemble de la presse espagnole, catalane en particulier.

« Lourd. Aligné axe droit, le Français a subi une pression asphyxiante. Il a eu du mal à ressortir proprement le ballon et a souffert lorsque le Barça attaquait. Trop tendre sur le but de Fekir, on l’a vu lourd et lent. Un manque de forme alarmant », avait écrit Sport, qui lui avait donné un 3/10 et estimer que « Umtiti est l’ombre du défenseur qui se proclamait champion du monde et a gagné une prolongation de contrat avec le FC Barcelone ».

Des propos qui ont incité Quique Setién, l’entraîneur blaugrana, à monter au créneau en conférence de presse, avant la réception de Getafe au Camp Nou ce samedi (16h). « Umtiti est un footballeur extraordinaire, il nous aidera beaucoup. Il ne fait aucun doute, j’ai pu le constater sur nombre de ses actions que j’ai analysées, Umtiti est un footballeur extraordinaire, et il va beaucoup nous apporter, c’est certain. »