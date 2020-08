FC Barcelone, Real Madrid : Koeman empiète déjà sur le Mercato de Zidane

Le FC Barcelone a entamé une profonde refonte interne. Depuis le fiasco contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8), le club catalan entend repartir sur un nouveau cycle et s’est déjà passé des services de Quique Setién et Éric Abidal.

En terme d’effectif, plusieurs joueurs ne seront pas conservés par Ronaldo Koeman, qui ne compterait pas sur Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou encore Samuel Umtiti. Le futur entraîneur du Barça (jusqu’en 2022) compte en revanche sur Lionel Messi mais ne pourra pas faire de miracles au mercato. Déjà, le technicien batave ne pourra pas miser sur le retour de Neymar. En revanche, il semblerait que Koeman commence déjà à empiéter sur les plates-bandes du Real Madrid.

Longtemps pisté par Zinédine Zidane dans l’entrejeu, Donny van de Beek est en effet la piste prioritaire du nouveau coach du Barça sur ce mercato. « Ivan Rakitic et Arturo Vidal pourraient quitter le Barça ces prochaines semaines, appuie Nicolo Schirra. Ronald Koeman a demandé l’arrivée de Donny van de Beek. Des discussions avec son agent Guido Albers sont ouvertes. » Sous contrat à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2022, le milieu batave est estimé à 44 M€ par la plateforme Transfermarkt.

