FC Barcelone, Real Madrid : qui serait champion en cas d’arrêt de la Liga ?

La Fédération espagnole vient d’annoncer que la finale de la Coupe du Roi entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, prévue le 18 avril au stade de La Cartuja à Séville, était reportée. Toutes les compétitions footballistiques sont annulées de l’autre côté des Pyrénées, hormis les championnats des deux premières divisions professionnelles. Et encore, le syndicat des joueurs poussent pour qu’ils le soient aussi.

L’idée que la Liga puisse être arrêtée après 27 journées fait son chemin. Elle ne pourrait être disputée plus tard puisqu’il faudra ensuite enchaîner avec l’Euro et la préparation de la nouvelle saison. Mais du coup, comment serait déterminé le nouveau champion d’Espagne, étant entendu que le FC Barcelone a deux points d’avance sur le Real mais une moins bonne différence de buts particulière ?

Eh bien, selon les règlements, car oui, ce cas de figure a été envisagé, ce serait à la Ligue de réunir tous ses acteurs et de décider. Et s’il n’y a pas consensus, la Fédération pourrait être invitée à trancher. Et si, enfin, les dirigeants de cette dernière ne sont pas unanimes, ce sera au président de la RFEF de s’y coller. Celui-ci, Luis Rubiales, est un ancien joueur de l’Atlético, fâché avec le Real depuis 2018 pour avoir engagé Julen Lopetegui juste avant le Mondial. Bref, ça sentirait bon pour le Barça !