FC Barcelone, Real Madrid : Tebas dévoile son plan pour la reprise de la Liga

Le président de la Ligue espagnole a dévoilé son plan pour permettre aux deux premières divisions de reprendre le 12 juin et d’aller à leur terme.

Grand pourfendeur du dopage financier, Javier Tebas a changé de cheval de bataille depuis le début de la crise sanitaire. Le président de la Ligue espagnole est désormais totalement concentré sur la reprise des championnats. Car, contrairement à ses homologues français, lui veut que le titre, les places européennes, les relégations et les promotions soient décernés sur le terrain.

Pour cela, il a soumis tard hier soir tout une série de propositions afin de convaincre les clubs qu’ils pourraient rejouer dans des conditions de sécurité optimales. D’après 20 Minutes, cela consisterait notamment à faire voyager toutes les équipes le même jour, en vols charters, et à les loger dans des hôtels où elles seraient isolées. La LFP participeraient financièrement à la mise en place de ces mesures exceptionnelles, visant à reprendre la compétition le 12 juin et à jouer tous les trois jours.

Le plan de Tebas doit encore être validé par les autorités. Et, surtout, par les clubs eux-mêmes ainsi que leurs joueurs. Ce qui est loin d’être gagné car ils sont nombreux à avoir déjà fait part de leur désapprobation quant à une reprise. Sans doute que le redémarrage de la Bundesliga ce samedi permettra d’y voir plus clair sur la possibilité ou non de reprendre en toute sécurité…