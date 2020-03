FC Barcelone – Real Sociedad (1-0) : arbitrage, Messi… Ce qu’on retiendra du succès blaugrana

true

Le FC Barcelone a glané un succès laborieux mais mérité face à la Real Sociedad. Dans le contexte actuel, on s’en contentera.

Seule la victoire est belle

Après le Clasico perdu à Bernabeu (0-2), il fallait gagner au Camp Nou pour revenir et mettre la pression sur le Real Madrid qui se déplace demain sur la pelouse du Bétis. Sans être brillant, le Barça a fait le boulot contre la Real Sociedad. Un adversaire toujours coriace à bouger, finaliste de la Coupe du Roi et tombeur des Merengues sur leurs terres il n’y a pas si longtemps. On va dire qu’il s’agissait du minimum syndical.

Un Barça peu inspiré, sauvé par l’arbitre

Pour ce match sous pression, le Barça a évolué dans son 4-3-3 plus traditionnel. Quique Setién en a donc fini avec ses expérimentations tactiques. La seule grosse surprise du onze blaugrana était la présence de Martin Braithwaite aux côtés de Messi et Griezmann au coup d’envoi. Le Danois s’est demené mais n’a pas été décisif. Au niveau du jeu, on n’a pas vu un grand Barça, dominateur dans les situations mais surtout sauvé par l’arbitrage avec un penalty très généreux pour une main du français Robin Le Normand à dix minutes de la fin. Gros cadeau de l’arbitre Juan Martinez.

Léo Messi toujours à l’ordinaire en 2020

Lionel Messi marque un peu le pas en Liga en 2020. Cela s’est encore confirmé malgré le penalty transformé par l’Argentin pour donner la victoire aux siens. S’il était à l’impulsion de toutes les actions de son équipe, la Pulga a souvent buté sur Alex Remiro. S’il a scoré pour la 19e fois de la saison en Liga, Messi n’a trouvé le chemin des filets qu’à l’occasion de trois de ses neuf derniers matches. Heureusement qu’il y a eu le festival d’Eibar (quadruplé) pour redresser un bilan comptable loin d’être stratosphérique (6 buts en 9 journées).